Климкина возмутил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Киев, 29 июля. Одобренный Совфедом вслед за Госдумой РФ закон об установлении в России 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «демонстрацией слабости».

В своем сообщении в социальной сети Twitter украинский политик развернуто отреагировал на принятый в России закон, отметив, что своим «внешним выпадом по Крыму» страна якобы «огрызается на декларации ряда цивилизованных стран».

«Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти оправдание сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве», — написал Климкин.

Напомним, 19 апреля 1783 году Крым, Тамань и Кубань указом императрицы Екатерины II были приняты в состав Российской империи. Как утверждают авторы законопроекта, в самом названии памятной даты отражены геополитические события, которые побудили Россию принять в свой состав новые территории.

Стоит отметить, что Киев продолжает считать Крым территорией Украины, однако «временно оккупированной» Россией. Власти Украины в своих высказываниях не учитывают факт вступления республики в состав РФ в результате народного референдума, который прошел в соответствии с международным правом и Уставом ООН.