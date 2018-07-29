«Удел мужественных и сильных»: Аксенов назвал становление РФ в мире заслугой русских моряков

Москва, 29 июля. Становление России на мировой арене является в том числе заслугой русских моряков. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя Черноморский флот, ветеранов Великой Отечественной войны и работников ОПК и судостроительной отрасли с Днем Военно-морского флота.

«Служба на флоте всегда была окружена в нашей стране особым почетом и уважением. Это удел мужественных и сильных духом людей. Блистательные победы русских моряков способствовали становлению и укреплению России как великой мировой державы», — заявил Аксенов в Facebook.

Глава Крыма отметил, что история Крыма и Севастополя неразрывно связана с Черноморским флотом, моряки которого неоднократно служили примером мужества и героизма, самопожертвования и любви к Родине. Аксенов напомнил, что сегодня моряки продолжают славные традиции своих предков и демонстрируют всему миру мощь, выполняя боевые задачи в Сирии.