Меню
Украина
«Я не зрадофил, но есть предел»: депутат Рады показал фото закупленных для ВСУ топоров из РФ
Происшествия
Школьница утонула в озере в Калининградской области
Следующая новость
Загрузка...

    «Я не зрадофил, но есть предел»: депутат Рады показал фото закупленных для ВСУ топоров из РФ

    41

    «Я не зрадофил, но есть предел»: депутат Рады показал фото закупленных для ВСУ топоров из РФ

    Киев, 29 июля. Вооруженные силы Украины снабжают российским строительным инвентарем. На то, что в армию поступили топоры из России, обратил внимание народный депутат Игорь Лапин.

    Он опубликовал гневное сообщение в Facebook, добавив фотографию российского топора.

    «Я не зрадофил, но есть предел. Вот скажите мне что это… Какая после этого должна быть мотивация в ВСУ?» — задался вопросом Лапин.

    «Я не зрадофил, но есть предел»: депутат Рады показал фото закупленных для ВСУ топоров из РФ

    «А то, что в автосалонах «Нивы» продают, это как?» — обратились к Лапину украинцы в комментариях.   

    Напомним, в 2014 году киевские власти объявили курс на отказ от российской продукции. Несмотря на это, украинцы продолжают работать и отдыхать в России, а также ездить на российских автомобилях и с удовольствием смотреть российские фильмы.

    Многие украинские политические деятели, среди которых и президент Порошенко, по информации СМИ, также имеют бизнес на территории соседнего государства. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.