«Я не зрадофил, но есть предел»: депутат Рады показал фото закупленных для ВСУ топоров из РФ
Киев, 29 июля. Вооруженные силы Украины снабжают российским строительным инвентарем. На то, что в армию поступили топоры из России, обратил внимание народный депутат Игорь Лапин.
Он опубликовал гневное сообщение в Facebook, добавив фотографию российского топора.
«Я не зрадофил, но есть предел. Вот скажите мне что это… Какая после этого должна быть мотивация в ВСУ?» — задался вопросом Лапин.
«А то, что в автосалонах «Нивы» продают, это как?» — обратились к Лапину украинцы в комментариях.
Напомним, в 2014 году киевские власти объявили курс на отказ от российской продукции. Несмотря на это, украинцы продолжают работать и отдыхать в России, а также ездить на российских автомобилях и с удовольствием смотреть российские фильмы.
Многие украинские политические деятели, среди которых и президент Порошенко, по информации СМИ, также имеют бизнес на территории соседнего государства.