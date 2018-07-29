Меню
Спорт
«Новое лицо российского футбола»: Уткин предложил сделать символом РПЛ медведя Зеваку
Происшествия
Школьница утонула в озере в Калининградской области
Следующая новость
Загрузка...

    «Новое лицо российского футбола»: Уткин предложил сделать символом РПЛ медведя Зеваку

    45

    «Новое лицо российского футбола»: Уткин предложил сделать символом РПЛ медведя Зеваку

    Москва, 29 июля. Спортивный комментатор Василий Уткин предложил превратить логотип РПЛ в «медведя Зеваку» и сделать его новым символом Российской премьер-лиги.

    Так спортивных журналист отреагировал на низкую результативность встреч первого тура российского футбольного первенства.

    «Новому талисману нужно имя. По первым матчам новое лицо российского футбола — медведь Зевака!» — написал Уткин в своем Twitter.

    Три матча, сыгранные в первый день нового сезона, завершились со счетом 1:0. «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат», московский «Спартак» оказался сильнее «Оренбурга», а «Анжи» выиграл у екатеринбургского «Урала».

     

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.