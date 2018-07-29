«Новое лицо российского футбола»: Уткин предложил сделать символом РПЛ медведя Зеваку

Москва, 29 июля. Спортивный комментатор Василий Уткин предложил превратить логотип РПЛ в «медведя Зеваку» и сделать его новым символом Российской премьер-лиги.

Так спортивных журналист отреагировал на низкую результативность встреч первого тура российского футбольного первенства.

«Новому талисману нужно имя. По первым матчам новое лицо российского футбола — медведь Зевака!» — написал Уткин в своем Twitter.

Три матча, сыгранные в первый день нового сезона, завершились со счетом 1:0. «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат», московский «Спартак» оказался сильнее «Оренбурга», а «Анжи» выиграл у екатеринбургского «Урала».