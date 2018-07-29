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Трамп пригрозил распустить правительство на фоне разногласий из-за «безопасности границ»
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    Трамп пригрозил распустить правительство на фоне разногласий из-за «безопасности границ»

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    Трамп пригрозил распустить правительство на фоне разногласий из-за «безопасности границ»

    Вашингтон, 29 июля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил распустить правительство, если Демократическая партия не одобрит усиление мер по «безопасности границ», что включает в себя строительство стены между США и Мексикой.

    С угрозами к правительству на фоне разногласий в стране глава Белого дома обратился в социальной сети Twitter.

    «Необходимо избавиться от лотереи, поимки и освобождения и т​​​ому подобное и, наконец, перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах! Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди», — написал Трамп.

    Трамп пригрозил распустить правительство на фоне разногласий из-за «безопасности границ»

    Напомним, в период с 19 апреля по 31 мая в Соединенных Штатах разлучили с семьями почти 2 тысячи детей на фоне задержаний родителей-нелегалов американскими властями. Впоследствии президент США подписал указ об изменении миграционной политики.

    Стоит отметить, что строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. В ответ на эти заявления президент Мексики Энрике Пенья Ньето публично заявил, что его страна никогда не заплатит за стену на границе с Соединенными Штатами.

    Автор: Екатерина Кухарева
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