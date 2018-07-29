Подольские дольщики надеются только на Путина

В подмосковном Подольске остановилось строительство домов на 800 квартир и с двумя встроенными поликлиниками. Дольщики подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Федеральное агентство новостей разбиралось в этой ситуации.

Семья Виталии Токарь из трех человек проживает в небольшой комнате коммунальной квартиры и выплачивает ипотечный кредит. В 2016 году они с мужем заключили договор долевого участия (ДДУ) с ООО «Главградострой» на квартиру в строящемся в Подольске доме по адресу Садовая, 3. Расчет оказался неверен. Спустя два года семья находится на том же этапе ожидания — в самом начале длинного пути к получению отдельного жилья — и мыкается с ребенком в коммуналке.

Пенсионерка Любовь Жижина — дольщица со стажем. До того, как она вложила свои скромные сбережения в строительство дома на Садовой, она несколько лет судилась с недобросовестным застройщиком в городе Серпухов, заработав себе инсульт. Теперь пенсионерка проживает в густонаселенной двухкомнатной квартире в Подольске с двумя семьями своих дочерей, третий год ожидая сдачи дома на Садовой. Она боится, что пройти все суды с застройщиком во второй раз ей будет уже не под силу.

Товарищей по несчастью из числа дольщиков у Любови Жижиной и Виты Токаревой наберется порядка трех тысяч, поскольку объект на Садовой строится немаленький — 510-квартирный 20–22-этажный, шестисекционный жилой дом со встроенной взрослой поликлиникой (Садовая, дом 3, корпус 1а) и 292-квартирный 22-этажный четырехсекционный дом со встроенной детской поликлиникой (корпус 1б).

Согласно проектной декларации (опубликованной на официальном сайте ООО «Главградострой»), планируемым сроком завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию обоих корпусов было 20 октября 2017 года. Но на дворе уже лето 2018 года, а строительство еще далеко от завершения. В корпусе 1б к настоящему времени вообще возведены только три этажа, в корпусе 1а коробка здания выполнена почти полностью, но внутри здания еще много чего не сделано. Например, подавляющее большинство окон не застеклено, гидроизоляция кровли не проведена, и так далее.

Отметим, что за строительством дома наблюдают не только уставшие ждать своих квартир дольщики, но и десятки тысяч подольчан. Как уже говорилось, в корпусе 1а первые два этажа должна занимать государственная поликлиника для взрослых, а в корпусе 1б — государственная поликлиника для детей. Дело в том, что два крупных микрорайона Подольска, Красная горка и Силикатная, с населением в несколько десятков тысяч человек, до сих пор не имеют собственной поликлиники и вынуждены ездить в и без того переполненные медицинские учреждения в центре города.

Если говорить о самом строительстве — начавшись весной 2015 года, первый год оно шло достаточно бодро, потом ни шатко ни валко, а с января текущего года вообще застопорилось. С тех пор, как рассказывают жители соседнего дома, на стройке стоит мертвая тишина, лишь иногда деловито пробегутся по объекту три собаки и кошка, живущие здесь постоянно.

Некоторое движение наметилось в июне. Привезли полтора десятка стеклопакетов и героически их установили в корпусе 1а. Дальше снова тайм-аут.

Дольщики забеспокоились уже давно — когда «Главградострой» начал переносить сроки завершения строительства дома. Сначала на второй квартал текущего года, теперь уже на четвертый квартал. То, что на четвертом квартале процесс не остановится — ясно уже даже неспециалистам. Это, собственно, и подтвердил председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский, сообщив на запрос участников ДДУ через сайт «Добродел», что «планируемый срок окончания строительства данных объектов — II квартал 2019 года».

Потерявшие надежду дольщики смогли организоваться и направить коллективные письма в ряд инстанций: министру строительства и ЖКХ РФ, губернатору Московской области, в мэрию Подольска, в прокуратуру города, а также обратились в Федеральное агентство новостей.

На запрос ФАН в мэрию Подольска ответ пришел от все того же Сергея Цаплинского — однако второй квартал следующего года не был упомянут. В ответе вообще ни о каких сроках не было сказано, если не считать таковым срок окончания аренды у «Главградостроя» земельных участков, на которых должны быть построены дома на Садовой улице — 2022 год.

В ответе сообщалось лишь, что ситуация мониторится, и что сотрудниками администрации Подольска «регулярно проводятся выезды на объекты, строящиеся в границах города Подольска, с участием представителей инвесторов-застройщиков», а каждый четверг при администрации проводятся экспертно-технические советы с участием застройщиков. Любопытно, что в ответе также был высказан своеобразный упрек дольщикам за то, что им «неоднократно предлагалось создать инициативные группы и предоставить соответствующую информацию». Правда не совсем ясно, о какой информации идет речь, если проводятся регулярные выезды и экспертно-технические советы. Наоборот, дольщики, как и ФАН, хотели бы получить информацию о сроках завершения строительства на улице Садовой, но, увы, по этому поводу в ответе из подольской администрации ничего не было сказано.

Более лаконично и конкретно ФАН ответили в министерстве строительного комплекса Московской области. Там заявили, что завершение строительства корпуса 1а «запланировано на IV квартал 2018 года». Но и этот ответ вызывает некоторые вопросы, поскольку IV квартал начнется через пару месяцев, а работы с корпусом 1б, как уже упоминалось, практически не ведутся. Хотя фраза из письма, что «строительство объекта находится на контроле министерства строительного комплекса Московской области» и внушает некоторую надежду, но дольщикам хотелось бы большей определенности.

Правительство МО, конечно, понять можно. Им сейчас предстоят серьезные разбирательства с Urban Group и 20 тысячами их дольщиков. Какие-то дома будут достраивать, где-то будут выплачивать компенсации. Но это не значит, что к остальным недостроям надо относиться по остаточному принципу. Тем более, что претензии к «Главградострой» есть и у дольщиков на других объектах Подольска, в частности по улице Некрасова и в ЖК «Московский».

Какую-то ясность в этот вопрос мог бы внести сам директор «Главградострой» Виктор Вешневый, но он не нашел времени или желания пообщаться с ФАН. Его понять тоже можно. Человек занят судебными разбирательствами дольщиков с его компанией. Но самое любопытное, что среди тех, кто судится с «Главградостроем» есть и Виктор Вешневый собственной персоной!

Не далее как в июне текущего года он подал исковое заявление в Подольский городской суд на свою родную фирму. Дело за номером 2-4032/2018 ~ М-3380/2018 проходит по категории «О защите прав потребителей», и его рассмотрение на данный момент отложено до 10 августа. Если верить информации, размещенной на сайте Подольского городского суда, боссу «Главградостроя» уже не впервой судиться со своим же детищем, причем не без успеха для себя. Эта увлекательная юридическая коллизия, наверное, требует отдельного разбирательства, как и «почкование» «Главградостроя» на новые юрлица — но дольщикам интересны сейчас не столько правовые нюансы и сферы ответственности различных госструктур в этом вопросе, сколько конкретные сроки сдачи их домов и получение ключей от долгожданных квартир. И единственная инстанция, которой они доверяют в этом вопросе — российский президент.

Дольщики домов на улице Садовой даже записали обращение к главе государства (имеется в распоряжении редакции) на прямую линию, которая прошла 7 июня этого года, но пробиться туда не смогли. Их товарищам по несчастью из других регионов повезло больше, и вопросы президенту были заданы и услышаны. Как известно, после прямой линии Владимир Путин потребовал от правительства РФ установить постоянный мониторинг объектов строительства, которые возводились с привлечением средств дольщиков, но так и не были введены в эксплуатацию. Первый такой доклад должен быть представлен до 1 сентября. Клиенты «Главградостроя» из Подольска надеются, что в этом докладе об их недостроенном доме тоже будет сказано. ФАН продолжит следить за этой ситуацией.