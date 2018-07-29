Россияне не пострадали от мощного землетрясения в Индонезии



Джакарта, 29 июля. Граждане РФ не пострадали в результате мощного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии. Об этом заявил поверенный в делах России на территории этой страны Олег Копылов.

Дипломат уточнил, что об этом посольство РФ уведомили спасательные службы Индонезии в ответ официальные запросы. Сейчас диппредставительство продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что жертвами землетрясения магнитудой 6,4 на острове Ломбок стали 13 человек, более 600 человек были ранены. Власти Индонезии не исключают, что число погибших и пострадавших может возрасти.