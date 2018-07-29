Сирия, 29 июля. Парад в честь Дня Военно-морского флота России прошел в порту Тартуса. Боевики ИГ1 выдвинули новые требования для освобождения похищенных в Эс-Сувейде женщин. 10-летний террорист-смертник ИГ был задержан в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты на юго-западе САР.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили оружие боевиков ИГ в провинции Даръа; задержали 10-летнего террориста-смертника у города Аш-Шаджара в Даръа.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила хранилища с вооружением курдов в Африне на северо-западе Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: понесла потери в результате нападения неизвестных в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: выдвинуло новые требования для освобождения женщин, похищенных в Эс-Сувейде.

Провинция Тартус

Военный источник в социальной сети Twitter (michaelh992) опубликовал фотографии с военно-морского парада кораблей и судов обеспечения, проведенного в порту административного центра провинции в честь Дня Военно-морского флота России. Представители российского Министерства обороны передавали, что в шествии приняли участие подводная лодка «Колпино», судно специального назначения «Кильдин», морской тральщик «Турбинист», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град Свияжск», а также килекторное судно «КИЛ-158». Военные самолеты ВКС РФ, дислоцирующиеся на авиабазе «Хмеймим» в Латакии, провели полеты в небе над Тартусом. Некоторые из моряков экипажей кораблей получили ведомственные награды.

Провинция Алеппо

Радикалы вооруженной оппозиции заявили об обнаружении нескольких складов с оружием и боеприпасами, ранее принадлежавших курдским отрядам. Согласно информации военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), хранилища находились на территории Африна и, вероятно, были оставлены курдами во время бегства. Напомним, в ходе ожесточенных столкновений между «Сирийской свободной армией» (ССА), выступающей при поддержке Турции, и Отрядами народной самообороны (YPG) Африн перешел под контроль протурецких боевиков. Операция под названием «Оливковая ветвь», направленная на зачистку сирийско-турецкой границы от курдских вооруженных формирований, а также создания вокруг нее буферной зоны, завершилась в марте. С тех пор курдские радикалы не прекращают предпринимать вылазки в занимаемых ССА районах.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о продолжающихся вооруженных столкновениях между силами САР и отрядами подконтрольной ИГИЛ1 организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид». При поддержке сирийской и российской авиации части Сирийской арабской армии (САА) интенсифицировали усилия для освобождения оставшихся под контролем джихадистов территорий. Правительственным войскам удалось захватить большое количество оружия, брошенного дезертирами террористической группировки. Среди прочего были обнаружены ракеты TOW американского производства, передает на своей странице в Twitter военный источник (SyriawatanNews).

Между тем недалеко от населенного пункта Аш-Шаджара военнослужащими САА был задержан террорист-смертник десяти лет. Об этом сообщает в сети Twitter военный источник (WithinSyriaBlog). Напомним, ранее не раз поступали сведения о «Львятах халифата», большинство из которых боевики ИГ намеренно обучают для проведения атак смертников.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Masdar News опубликовал уточненные сведения о трех боевиках вооруженной оппозиции, об убийстве которых сообщалось несколько часов назад. Стало известно, что погибшие принадлежали к числу радикалов группировки «Джебхат Тахрир Сурия», сформированной в результате объединения сил «Ахрар Аш-Шам» и «Нур Ад-Дин Аз-Зенки». Неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились исламисты. Местные активисты полагают, что за нападением стоят подпольные группы террористов «Исламского государства», однако к проведению атаки также могут иметь отношение джихадисты «Джебхат Ан-Нусры»1***, с которыми «Тахрир Сурия» ранее вела борьбу за расширение зон влияния в провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Понеся серьезные потери за время освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе САР, боевики «Исламского государства» выдвинули новые требования, выполнение которых должно обеспечить безопасное возвращение жительниц Эс-Сувейды, похищенных двумя днями ранее. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, террористы угрожают расправиться с пленницами в том случае, если правительственные войска не остановят наступление в Даръа и не выпустят всех заключенных боевиков ИГ. Медиа-порталы, подконтрольные ИГ, опубликовали видеозапись с обращением одной из пленниц, на которой женщина озвучила требования боевиков. Напомним, на данный момент в оккупации ИГИЛ остается все лишь один процент территорий Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)