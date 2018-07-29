Курды поддержат армию Сирии в Идлибе, если это поможет вернуть Африн: новый поклон SDF Дамаску

Представитель одного из курдских политических объединений, связанного с Сирийскими демократическими силами (SDF), Альдар Халиль заявил в интервью каналу Rudaw, что вооруженные формирования курдов, базирующиеся в северо-восточной части САР, готовы принять участие в антитеррористической операции правительственных войск САР в Идлибе, в случае если это поможет им вернуть Африн. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Халиль подчеркнул, что необходимо выбить турецкие войска и их союзников-боевиков с территории САР любыми способами — посредством переговоров или в ходе военной операции. Представитель Рожавы также назвал турков оккупантами, незаконно действующими на территории чужой страны.

Стоит отметить, что данное выражение готовности со стороны курдов развивать сотрудничество с правительством Сирии по тем или иным направлениям далеко не единственное за последнее время. Ранее главари «Демократических сил» заявляли о намерении передать официальному Дамаску контроль над всеми нефтяными месторождениями в Хасаке и Дейр-эз-Зоре, а также над районами городов Ракка и Ат-Табка.

До этого — всего несколько месяцев назад — когда сирийское руководство само призывало курдов к сотрудничеству, сторонам так и не удалось прийти к консенсусу, и переговоры по вине упрямой проамериканской позиции Рожавы закончились ничем. Все кардинально изменила новая «дорожная карта» Манбиджа.

Это свидетельствует о постепенном развороте курдов в сторону легитимного правительства САР во главе с Башаром Асадом и об их отдалении от Соединенных Штатов, которые были их единственными союзниками на протяжении последних лет вооруженного конфликта в САР. Ситуация с Манбиджем, при которой американцы фактически предали интересы курдов в пользу их главного врага — Турции, вынудила главарей SDF серьезно скорректировать дальнейший политический курс.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что такой исход сотрудничества Сирийского Курдистана и США был предсказуем. Он стал неожиданностью лишь для самих «Демократических сил».

«Вашингтон ни с кем никогда не строит каких-то долгосрочных отношений, которые основывались бы на хотя бы относительном равноправии и взаимной выгоде. Соединенные Штаты всегда рассматривают своих партнеров как ресурс. Поэтому курды пусть и поздно, но все же осознали, что американцы хотели их использовать и что они будут пытаться делать это и дальше. Бойцам SDF изначально нужно было налаживать отношения с разными участниками конфликта, а не быть «шестерками» для своих так называемых союзников, которые в свою очередь даже не воспринимали их всерьез в качестве партнеров. Поэтому рано или поздно такой союз должен был распасться», — подчеркнул наш собеседник.

Кроме того, сама идея создания независимого Сирийского Курдистана и его отделения от арабской республики была совершенно нежизнеспособной, уверен эксперт. Причина, прежде всего, в том, что курдские группировки даже не смогли бы отразить первые же атаки войск Турции, которая, безусловно, отреагировала бы на успех данного проекта агрессивно. Кроме того, в этом случаи главари Рожавы обрекли бы жителей Ракки и многих других северо-восточных районов на вечную жизнь в руинах.