Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре

Белград, 29 июля. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в ноябре текущего года.

В ходе общения с журналистами глава Сербии поделился планами на предстоящие двусторонние встречи.

«Эммануэль Макрон (президент Франции. — Прим. ФАН) посетит Сербию в декабре, а Владимир Путин в ноябре приедет в Сербию», — рассказал Вучич.

Стоит отметить, что Кремль пока не сообщал о таком визите.

Вучич 12 июня поздравил народ России с национальным праздником и пригласил Путина посетить Сербию с визитом, который станет «большой честью для страны».

Напомним, ранее глава Сербии отметил, что российский лидер является другом Белграда, который всегда уважал путь, выбранный республикой.