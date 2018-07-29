Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре
Белград, 29 июля. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в ноябре текущего года.
В ходе общения с журналистами глава Сербии поделился планами на предстоящие двусторонние встречи.
«Эммануэль Макрон (президент Франции. — Прим. ФАН) посетит Сербию в декабре, а Владимир Путин в ноябре приедет в Сербию», — рассказал Вучич.
Стоит отметить, что Кремль пока не сообщал о таком визите.
Вучич 12 июня поздравил народ России с национальным праздником и пригласил Путина посетить Сербию с визитом, который станет «большой честью для страны».
Напомним, ранее глава Сербии отметил, что российский лидер является другом Белграда, который всегда уважал путь, выбранный республикой.