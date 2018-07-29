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Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре
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    Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре

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    Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре

    Белград, 29 июля. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита российского коллеги Владимира Путина в ноябре текущего года.

    В ходе общения с журналистами глава Сербии поделился планами на предстоящие двусторонние встречи.

    «Эммануэль Макрон (президент Франции. — Прим. ФАН) посетит Сербию в декабре, а Владимир Путин в ноябре приедет в Сербию», — рассказал Вучич.

    Стоит отметить, что Кремль пока не сообщал о таком визите.

    Президент Сербии ожидает визита Путина в ноябре

    Вучич 12 июня поздравил народ России с национальным праздником и пригласил Путина посетить Сербию с визитом, который станет «большой честью для страны».

    Напомним, ранее глава Сербии отметил, что российский лидер является другом Белграда, который всегда уважал путь, выбранный республикой.

    Автор: Екатерина Кухарева
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