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Видео победного гола Дзюбы в матче «Зенита» и «Енисея» набирает популярность в Сети
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    Видео победного гола Дзюбы в матче «Зенита» и «Енисея» набирает популярность в Сети

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    Видео победного гола Дзюбы в матче «Зенита» и «Енисея» набирает популярность в Сети

    Тюмень, 29 июля. Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба помог своему клубу одержать победу в первом матче нового сезона РФПЛ. На 81-й минуте поединка против «Енисея» Дзюба добил мяч в ворота после удара Далера Кузяева.

    В Сети уже обсуждают первый гол Дзюбы в новом сезоне. Ролик опубликован на Youtube и стремительно набирает популярность.

    Напомним, «Зенит» не без труда одолел «Енисей» 2:0, второй гол забил Далер Кузяев. В воскресенье в рамках первого тура РФПЛ также сыграют «Арсенал» и «Динамо», а «Рубин» примет «Краснодар».

    Следующий матч «Зенит» проведет в Петербурге 4 августа против тульского «Арсенала». 

    Автор: Федор Веснин
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