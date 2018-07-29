Россияне забирают детей из британских школ из-за дела Скрипаля

Лондон, 29 июля. В британских школах становится все меньше российских учеников. Так, за последние три года их число упало на 39%. Местные СМИ связали это с ухудшением отношений Москвы и Лондона, усугубившемся после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Данные о сокращении числа детей россиян в учебных заведениях Британии опубликовала газета The Telegraph со ссылкой на статистику Независимого совета школ Соединенного Королевства.

Уточняется, что в 2015 году их число составляло 2 тыс. 795 человек, а к апрелю этого года оно сократилось до 1 тыс. 699. Это резкое сокращение издание связывает с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой, особенно в контексте дела Скрипаля.

Напомним, атака на экс-полковника ГРУ и его дочь произошла в марте этого года. Их нашли на скамейке около ТЦ в британском городе Солсбери. Власти Соединенного Королевства бездоказательно обвинили Россию в причастности к нападению, заявив, что Скрипалей отравили веществом «Новичок», который якобы разработали в РФ, после этого последовал дипломатический скандал: Британия выслала российских дипломатов, ее поддержали солидарные с ней страны. Москва приняла зеркальные меры.