Бывает и так: Захарова рассказала, как после бессонной ночи написала строки для хита Лель

Москва, 29 июля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что ее вдохновило на написание ставшей хитом композиции певицы Кати Лель.

Историей Захарова поделилась с подписчиками в социальной сети Facebook.

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да», — начала рассказ политик.

По ее словам, встреча с исполнительницей была «удивительной». Они не были знакомы ранее, но разговорились, найдя общие темы.

«Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах», — написала Захарова.

Политик отметила, что Лель поделилась с ней личной и эмоционально сильной историей. После разговора о «жизненных водоворотах», которые «можно только прочувствовать», Захарова не смогла уснуть, а на утро «села и записала текст», строчки из которого вошли в песню.

«И вот она в iTunes. Бывает и так», — заключила она.

Сама певица осталась в восторге от написанных Захаровой строк и поблагодарила ее в комментариях к публикации.

«Здорово! Благодарю тебя за все, Машенька! Спасибо что ты есть!!!», — написала Лель.

Напомним, исполнительница получила всероссийскую известность после знакомства в 2002 году с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Под его руководством она выпустила в 2004 году альбом «Джага-Джага», ставший платиновым. Впоследствии Лель стала лауреатом национальной премии «Золотой граммофон» и ряда других музыкальных наград.