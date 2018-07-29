«Они заслужили»: Журова поддержала присвоение футболистам сборной России звания ЗМС

Москва, 29 июля. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова присоединилась к обсуждению присвоения футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

По мнению Журовой, подопечные Станислава Черчесова показали на мундиале максимальную самоотдачу и заслужили звание.

«Они столько лет вообще не могли дойти до 1/4 финала чемпионата мира. За их поведение, за их самоотдачу, за то, что это было дома, они заслужили это звание, даже если про это не написано в правилах», — приводит комментарий Журовой «Чемпионат».

Депутат напомнила, что футбол — это самый популярный вид спорта с самой большой конкуренцией.

Отметим, ранее несколько экс-спортсменов выступили с критикой решения о присвоении сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта. Лучшая спортсменка РФ 2010 года Екатерина Гамова напомнила, что во многих видах спорта даже пьдестала чемпионата мира недостаточно, чтобы получить звание ЗМС.