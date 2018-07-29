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Тело олимпийской чемпионки нашли на острове в Норвегии
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    Тело олимпийской чемпионки нашли на острове в Норвегии

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    Тело олимпийской чемпионки нашли на острове в Норвегии

    Осло, 29 июля. Тело чемпионки Олимпийских игр — 2010 по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд обнаружили на острове на юге Норвегии. О ЧП сообщили местные СМИ.

    По данным телеканала tv2.no​​​, представители полиции заявили, что спортсменка погибла в результате несчастного случая. Прибывший на место происшествия врач констатировал смерть Скофтеруд. Ей было 38 лет. По словам правоохранителей, «есть все указания на то, что произошел инцидент с водным транспортом». В настоящее время на острове продолжают работать полицейские. Расследование продолжается.

    Как отмечает РИА Новости, в составе норвежской сборной Скофтеруд завоевала золото Олимпиады — 2010 в эстафете. Кроме того, она является обладательницей двух золотых, серебряной и бронзовой наград чемпионатов мира.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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