Луганск, 29 июля. Пьяный боец Вооруженных сил Украины не выдержал издевательств, которые возникли на почве национальных разногласий, и застрелил двух своих сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Луганской народной республики.

Конфликт произошел во время очередного распития алкоголя силовиками 53-й бригады ВСУ. В результате ссоры уроженец Луганской области «не выдержал унижения» и застрелил двух сослуживцев из западной части Украины.

«С целью сокрытия этого преступления и снятия с себя ответственности командиром 53-й отдельной механизированной бригады было принято решение выдать данное происшествие за попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что командир бригады также славится своим халатным отношением к исполнению возложенных на него обязанностей, в результате чего в рядах ВСУ процветает пьянство.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Киевские боевики регулярно нарушают режим тишины и не раз пытались прорвать линию обороны.

Тема пьянства в рядах «самой сильной армии в мире», как называет ее президент Украины Петр Порошенко, не раз поднималась в ходе обсуждений экспертами. Так, украинский политик Алексей Журавко рассказал, что силовики в Донбассе погибают вовсе не от действий противника, а из-за распития алкоголя и неосторожного обращения с оружием.