Салюты и фейерверки отгремят в честь Дня ВМФ в главных пунктах базирования флота

Москва, 29 июля. В Минобороны РФ рассказали о праздничном салюте и фейерверках в честь Дня военно-морского флота России.

Согласно сообщению оборонного ведомства, все они пройдут в главных пунктах базирования ВМФ. Во Владивостоке салют уже состоялся. Он отгремел в акватории Амурского залива в 22.00 по местному времени (15.00 по Москве).

В Балтийске, Севастополе, Новороссийске, Североморске и Астрахани салюты и фейерверки пройдут в десять вечера по местному времени, а В Петербурге в Кронштадте салютование пройдет в 22.30 мск.