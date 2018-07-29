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Салюты и фейерверки отгремят в честь Дня ВМФ в главных пунктах базирования флота
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    Салюты и фейерверки отгремят в честь Дня ВМФ в главных пунктах базирования флота

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    Салюты и фейерверки отгремят в честь Дня ВМФ в главных пунктах базирования флота

    Москва, 29 июля. В Минобороны РФ рассказали о праздничном салюте и фейерверках в честь Дня военно-морского флота России.

    Согласно сообщению оборонного ведомства, все они пройдут в главных пунктах базирования ВМФ. Во Владивостоке салют уже состоялся. Он отгремел в акватории Амурского залива в 22.00 по местному времени (15.00 по Москве).

    В Балтийске, Севастополе, Новороссийске, Североморске и Астрахани салюты и фейерверки пройдут в десять вечера по местному времени, а В Петербурге в Кронштадте салютование пройдет в 22.30 мск.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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