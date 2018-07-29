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Глава генштаба предупредил о секретном оружии ВСУ
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    Глава генштаба предупредил о секретном оружии ВСУ

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    Глава генштаба предупредил о секретном оружии ВСУ

    Киев, 29 июля. На Украине в воскресенье отмечают День сил специальных операций вооруженных сил. Глава генштаба ВСУ Виктор Муженко в поздравительном обращении рассказал о секретном оружии украинской армии.

    «У Украины есть секретное оружие — у нас нет альтернативы, кроме победы», — написал Муженко в Facebook, не забыв упомянуть об «агрессоре» и мощи украинской армии. 

    Президент Украины Петр Порошенко ограничился гораздо более коротким и менее содержательным поздравлением, назвав силы спецопераций элитой ВСУ.

    «То, что у нас создали такое подразделение, это отлично. Только пока не слышно об успешно проведенных громких операциях…» — отметил один из украинских пользователей под записью Порошенко.

    Напомним, силы специальных операций ВСУ — это новое подразделение украинской армии, оно было образовано в начале 2016 года.

    Автор: Федор Веснин
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