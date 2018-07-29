Глава генштаба предупредил о секретном оружии ВСУ

Киев, 29 июля. На Украине в воскресенье отмечают День сил специальных операций вооруженных сил. Глава генштаба ВСУ Виктор Муженко в поздравительном обращении рассказал о секретном оружии украинской армии.

«У Украины есть секретное оружие — у нас нет альтернативы, кроме победы», — написал Муженко в Facebook, не забыв упомянуть об «агрессоре» и мощи украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко ограничился гораздо более коротким и менее содержательным поздравлением, назвав силы спецопераций элитой ВСУ.

«То, что у нас создали такое подразделение, это отлично. Только пока не слышно об успешно проведенных громких операциях…» — отметил один из украинских пользователей под записью Порошенко.

Напомним, силы специальных операций ВСУ — это новое подразделение украинской армии, оно было образовано в начале 2016 года.