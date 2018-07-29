Питт сыграл роль без слов в «Дэдпуле 2» за чашку кофе

Нью-Йорк, 29 июля. Знаменитый американский актер Брэд Питт снялся во второй части фильма «Дэдпул» практически бесплатно. За свое участие он попросил лишь чашку кофе, сообщил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс.

В интервью на телешоу Entertainment Tonight, актер, сыгравший Дэдпула в одноименной серии фильмов, отметил, что поступок Питта стал «самым хорошим, который только можно было совершить». Рейнольдс добавил, что не сразу смог поверить в решение настолько знаменитого артиста.

«Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: «В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?». И мне сказали, что одну чашку», — поделился Рейнольдс.

По его мнению, эпизодическая роль Питта в фильме «Дэдпул 2», которого многие фанаты даже не заметили в кадре, — настоящий вызов, ведь «что может быть более безответственным, чем дать одной из главных кинозвезд мира роль без слов и экранного времени».

Ранее стало известно, что канадский актер и звезда «Дэдпула» станет продюсером комедийного фильма в духе популярного фильма с Маколеем Калкиным «Один дома». Он разработает и спродюсирует комедию для студии Fox, а также возможно исполнит в фильме главную роль.