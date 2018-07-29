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«Зенит» победил дебютанта РПЛ в Тюмени
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    «Зенит» победил дебютанта РПЛ в Тюмени

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    «Зенит» победил дебютанта РПЛ в Тюмени

    Тюмень, 29 июля. Петербургский «Зенит» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 победил красноярский «Енисей» со счетом 0:2. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. 

    Счет в матче на 81-й минуте открыл нападающий Артем Дзюба, поразив пустые ворота Давида Юрченко, а спустя несколько минут «Зенит» удвоил преимущество — автором гола стал Далер Кузяев.

    Таким образом, команда Сергея Семака зарабатывает первые три очка в новом футбольном сезоне.

    Во втором туре премьер-лиги команда Семака примет на стадионе «Санкт-Петербург» тульский «Арсенал». Матч пройдет 4 августа в 16.30. 

    Напомним, красноярский «Енисей» впервые в своей истории вышел в элитный дивизион, однако некоторое время будет играть в Тюмени из-за неготовности стадиона в Красноярске.

    Сине-бело-голубые второй раз кряду начинают сезон с игры против дебютанта РПЛ. В прошлом сезоне петербургская команда играла против клуба «СКА-Хабаровск».

    Автор: Дана Балан
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