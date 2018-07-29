Медведев поздравил жителей России с Днем ВМФ

Москва, 29 июля. Глава правительства России Дмитрий Медведев обратился к россиянам с поздравлением с Днем Военно-морского флота.

Поздравление премьер-министр опубликовал в социальной сети «ВКонтакте», подкрепив слова фотографиями с празднования Дня ВМФ в Севастополе.

«С Днем Военно-Морского Флота!» — написал Медведев.

Напомним, на территории России 29 июля традиционно отмечается День Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад в честь праздника, в ходе которого российский лидер Владимир Путин поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они «высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота».

Парады также прошли во многих российских городах. Премьер-министр России посетил празднование в Севастополе, в котором приняли участие более 30 боевых кораблей, среди которых и флагман Черноморского флота крейсер «Москва».