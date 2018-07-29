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Медведев поздравил жителей России с Днем ВМФ
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    Медведев поздравил жителей России с Днем ВМФ

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    Медведев поздравил жителей России с Днем ВМФ

    Москва, 29 июля. Глава правительства России Дмитрий Медведев обратился к россиянам с поздравлением с Днем Военно-морского флота.

    Поздравление премьер-министр опубликовал в социальной сети «ВКонтакте», подкрепив слова фотографиями с празднования Дня ВМФ в Севастополе.

    «С Днем Военно-Морского Флота!» — написал Медведев.

    Медведев поздравил жителей России с Днем ВМФ

    Напомним, на территории России 29 июля традиционно отмечается День Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад в честь праздника, в ходе которого российский лидер Владимир Путин поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они «высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота». 

    Парады также прошли во многих российских городах. Премьер-министр России посетил празднование в Севастополе, в котором приняли участие более 30 боевых кораблей, среди которых и флагман Черноморского флота крейсер «Москва».

    Автор: Екатерина Кухарева
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