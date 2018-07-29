Митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве собрал около 2,5 тысяч человек

Москва, 29 июля. Около 2500 человек приняли участие в митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В нем принимают участие порядка 2500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сообщили ранее в МВД.

Участники акции принесли с собой флаги и символику Либертарианской партии России, движения «Открытая Россия», а также партий «Яблоко» и «Демократический выбор» и различных общественных движений. Среди митингующих оказались и немногочисленные сторонники Алексея Навального. Сам блогер также пришел на митинг, однако у большинства из тех, кто его поддерживает, судя по всему, нашлись дела поважнее.

Стоит отметить, что даже на «провальный митинг» КПРФ против пенсионной реформы на проспект Академика Сахарова накануне удалось собрать около 6,5 тысячи человек. При этом эксперты назвали акцию «откровенно провальной и слабой». В сравнении с ней 2,5-тысячный митинг 29 июля кажется еще большим провалом.

Отметим также, что состоявшийся в столице в субботу, 28 июля, торжественный концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным успехам, посетили 30 тысяч человек. Москвичей и гостей города не испугал даже проливной дождь с грозой. Все три часа, что продолжалось выступление, зрители, собравшиеся на Манежной площади по зову сердца, не расходились.

Кроме того, в КПРФ резко раскритиковали Навального и его сторонников за позицию по изменению пенсионного законодательства в России. Напомним, ранее блогер выступал за повышения пенсионного возраста, однако впоследствии в погоне за «минутным хайпом» резко изменил свою позицию.