От создателей «Нейтроника»: как с помощью ментального экрана превратить обычную воду в родниковую

Продукция компании «Валкон» будоражит умы россиян уже больше 15 лет. В 2001 году группа физиков-энтузиастов получила патент на свое первое изобретение — «Нейтроник». Почему это устройство — бесполезная наклейка с голограммой, мы уже рассказывали читателям. Теперь наше внимание привлекло другое ноу-хау изобретателей — структуризатор воды «Живица».

«Видите, сколько много тут антенн, — демонстрирует корреспонденту ФАН фигурку из оранжевой проволоки член-корреспондент Академии медико-технических наук, руководитель научных работ Центра экологии человека «Валкон» Владимир Тюняев. — Вот эта вещь опускается в емкость [объемом] до 10 литров и структурирует воду, делает ее родниковой. По информации, усваиваемости и прочим. Сейчас же по телефону кто-то разговаривает? Базовая станция передает? Есть вот эти многие потоки электромагнитные. Она проходит через это. Проходя через вот эту вот антенну, она меняет структуру пространства рядом, поля электромагнитного».

К таким заявлениям доверчивые россияне охотно прислушиваются. Если «Нейтроник» стоит в магазинах от 600 до 800 рублей, то цена за «Структуризатор воды» и вовсе переваливает за 1000. Несмотря на это, любители магических штучек готовы покупать их даже впрок. Дома у москвички Дианы целых три устройства.

«Советуют, когда занимаешься спортом, пить больше воды. Я стала думать, как мне сделать так, чтобы простую воду я больше пила, — рассказывает девушка. — Как раз вот такие вещи, структуризаторы воды, еще кое-какие, они действительно делают воду более приятной. То есть ты берешь стакан воды, делаешь пару глотков. А тут ты берешь и, сам того не замечая, делаешь намного больше глотков!»

Фигурка продается без упаковки и инструкций. И здесь встает вопрос уже не о пользе, а о безопасности такого продукта.

«Опасности, я думаю, точно не будет, если она сделана из меди или чего-то совсем не подозрительного, — считает профессор физики Федеральной политехнической школы Лозанны Олег Язев. — А если она сделана из свинца или еще каких-то неприятных металлов, опасность будет».

Производители держат информацию о своих изобретениях в тайне. Но для нас согласились раскрыть секрет... формы.

«Сел и спросил, попросту говоря, какую сделать антенну, какой она будет формы. Я задал вопрос в пространство. Мне показали рисунок. Я его нарисовал, — добродушно объясняет руководитель научных работ Центра экологии человека «Валкон». — Есть такой стандарт биолокационный. Это называется ментальный экран. Вы подумали, спросили, и вам показали образ».

Подобные заявления у представителей научного сообщества вызвали недоумение.

«Экспериментальных подтверждений всех этих вещей, если они есть, то они на уровне, скажем так, попробовали воду — вроде лучше получается. Провели медицинское тестирование — вроде бы что-то получается. Я так понимаю, что большинство этих исследований, экспериментов, проводили они сами по заказу каких-то организаций, — сделал вывод доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИРЭ РАН Александр Дмитриев. — Если там какие-то ведические [свойства] есть, и главное, что здесь какой рисунок надо нанести — это другая история. Я комментировать ее не берусь...»

«Я работаю сейчас профессором физики, у меня химическое прошлое, я учился на химика, — рассуждает Олег Язев. — Нет никаких научных доказательств того, что воду можно как-то структурировать, что у нее есть долговременная память, что она может нести в себе функции, которые можно запрограммировать».

Среди других ноу-хау московских изобретателей — стимулятор иммунной системы «Стелс» и «Нейтроник-шар». Стеклянная сфера предназначена для защиты человека от вредного воздействия мониторов, компьютеров и телевизоров. Владимир Тюняев объяснил журналисту Федерального агентства новостей, что это такое.

«Это лазерный микровзрыв. Вот антенна внутри там находится. Вот это устройство предназначено для снятия кодировок с мониторов, экранов. Что такое кодировки — это 26-й кадр — 25-й, 26-й, 27-й, 28-й. Японцы там до 30 кадров в секунду делают. Ставится около монитора экрана и исходящий поток меняет свою структуру», — сообщил разработчик.

Известно, что частота кадров влияет на плавность движения в снятом видео. 24 — частота кадров в кино, 25 — европейский телевизионный стандарт, 30 — американский. Видеокамера, на которую снят этот сюжет, работает с частотой 25 кадров в секунду. Современная техника способна снимать и 240 кадров в секунду — это нужно для эффекта замедленной съемки. Как на этот параметр может повлиять какой-то внешний прибор, остается загадкой. Главный научный сотрудник ИРЭ РАН Александр Дмитриев так и не смог понять, как именно этот шар может защищать человека от СВЧ-излучений.

«Информация сама по себе, кадры сами по себе перехватываются, вот эти двадцать пятые, — непонятно, на какой материальной основе... Дать какие-то заключения, которые соответствовали бы современному состоянию науки, довольно сложно», — заключил Александр Дмитриев.

«Можно ли лазером начертить что-то внутри шара? Да. Таким образом делаются сувениры, — рассказал в ответ на заявления разработчиков Олег Язев. — Что-то там вычерчено, какая-то трехмерная структура. Является ли она, скажем, антенной или нет, проводит ли она ток в принципе, — я очень в этом сомневаюсь, на самом деле. Если даже она является антенной, она не может поглотить никакое значительное количество излучения от монитора и ничего не может переизлучить. Единственная причина, по которой люди могут купить этот шар, это эстетическая».

Специалисты предупреждают: независимой экспертной оценки пользы и вреда этих устройств никто не проводил. А потому чудо-устройство может оказаться в лучшем случае котом в мешке, а в худшем — опасным для жизни.