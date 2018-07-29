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Судно с пропалестинскими активистами захватили ВМС Израиля при попытке прорвать блокаду сектора Газа
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    Судно с пропалестинскими активистами захватили ВМС Израиля при попытке прорвать блокаду сектора Газа

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    Судно с пропалестинскими активистами захватили ВМС Израиля при попытке прорвать блокаду сектора Газа

    Газа, 29 июня. Военно-морские силы Израиля перехватили бывшую рыболовецкую шхуну «Аль-Ауда» («Возвращение». – Прим. ФАН), под флагом Норвегии шедшую на прорыв блокады сектора Газа.

    На борту судна находятся пропалестинские активиста из 16 стран. Об этом заявили организаторы акции.

    «Судно «Флотилии свободы», везущее в Газу медицинские припасы, захвачено израильскими силами», — написали они в микроблоге в Twitter.

    По их словам, среди активистов 22 моряка, журналист и правозащитник, а также груз медикаментов. Они уточнили, что корабль находился примерно в 50 морских милях от побережья сектора Газа, когда израильские военные по радиосвязи потребовали сменить курс, в противном случае пригрозив остановить их, применив «все необходимые меры».

    При этом организаторы отметили, что следом этой шхуной блокаду сектора Газа будет пытаться прорвать другой корабль «Свобода». В пресс-службе ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля. – Прим. ФАН) заявления правозащитников пока не комментируют. Как отмечает РИА Новости, израильская сторона считает морскую блокаду сектора Газа легальным инструментом защиты границ еврейского государства от терроризма и контрабанды оружия.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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