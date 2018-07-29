«Пусть бы играли, как Гамова»: Тихонов присоединился к критикам присвоения звания ЗМС сборной России

Москва, 29 июля. Прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал волейболистку Екатерину Гамову, которая ранее выступила с критикой решения о присуждении сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

«С присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. Я давно говорю, что российский футбол спорту не помеха. Пусть бы футболисты играли, как Гамова…» — приводит комментарий Тихонова Sport24.

Бывший спортсмен признал, что россияне успешно выступили на ЧМ-2018, в то же время назвав 1/4 финала мундиаля их максимумом.

Напомним, накануне стало известно, что футболистов сборной России удостоили звания заслуженных мастеров спорта. На домашнем чемпионате мира подопечным Станислава Черчесова удалось добраться до четвертьфинала, что является лучшим результатом команды в новейшей истории.

Бывшая профессиональная волейболистка, лучшая спортсменка РФ 2010 года Екатерина Гамова раскритиковала решение Минспорта о присвоении звания, ее поддержали экс-полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин, а также волейболист Алексей Спиридонов.