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Рекорды московской подземки | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ
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    Рекорды московской подземки | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

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    Московское метро появилось в 1935 году, и с тех оно неуклонно заполняет подземное пространство столицы. За время строительства в 1970-х годах было проложено почти (53) 52,8 километра пути и введено 30 станций, в 1980-е — 46,5 километров и 28 станций. 

    В лихие 1990-е строительство резко затормозилось. Подземка увеличилась лишь на 32,8 километра и на 19 станций.

    Период с 2000 по 2010 год в целом не так сильно отличался от 1990-х. За это время было построено всего лишь 42 километра линий и 27 станций. 

    Но в 2012 году в Москве была принята беспрецедентная по своим масштабам программа строительства метро. Подземка приходит в самые отдаленные районы и множит кольца.

    Рекорды расширения московской подземки | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

    За последние семь лет метро появилось в Братееве, Орехово-Борисове, Тропарёве, а также в расположенных за МКАД районах Новокосино, Выхино-Жулебино, на присоединенных к Москве территориях. В новую транспортную эпоху, в 2016 году, было открыто 54-километровое Московское центральное кольцо.

    В цифрах — с 2010 по 2018 год уже построено более 120 км линий метро и открыто 66 станций.

    В перспективе, к 2022 году должна открыться Большая кольцевая линия. На замкнувшихся 69 километрах заработает 31 одна станция, 19 из которых — пересадочные станции на другие линии подземки. Новое кольцо объединит 31 московский район. 

    Рекорды расширения московской подземки | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

    Всего на данные момент длина линий метро в двухпутном измерении составляет 425 км. 14 линий метро связывают столичные районы под землей.

    252 станции метро открыты для москвичей и туристов. И подземный город продолжает расти, впереди новые рекорды.

    Автор: Дмитрий Минаков
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