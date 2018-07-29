Медведчук согласился войти в партию «За життя», чтобы восстанавливать отношения с РФ и мир в Донбассе

Киев, 29 июля. Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук принял решение войти в партию «За життя», возглавляемую депутатом Верховной рады Вадимом Рабиновичем.

Пресс-служба Медведчука подтвердила информацию о его вступлении в партию.

«Я поддерживаю программу, цели и задачи партии «За життя» — партии мира и созидания, которую, убежден, поддержат и миллионы украинцев. Я принимаю предложение Вадима Рабиновича», — говорится в сообщении в Facebook.

Стоит отметить, что приглашение Рабинович сделал еще в среду, 25 июля. В эфире украинского телевидения он заявил, что Медведчук мог бы возглавить направление по восстановлению мира с российской стороной и возобновлению переговоров с СНГ, которые выступают основными задачами наравне с мирным урегулированием конфликта в Донбассе. По его словам, сами украинцы проголосовали за кандидатуру Медведчука.

Напомним, очередные парламентские и президентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.

Ранее киевский чиновник выразил мнение, что на предстоящих президентских выборах не обойдется без «вмешательства» извне, например, со стороны Соединенных Штатов, которые «захотят выдвинуть своих кандидатов».