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Сирия: саперы разминировали еще два гектара территории в провинции Хомс
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    Сирия: саперы разминировали еще два гектара территории в провинции Хомс

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    Сирия: саперы разминировали еще два гектара территории в провинции Хомс

    Хомс, 29 июля. Сирийские инженеры разминировали еще два гектара в провинции Хомс. Об этом в воскресенье говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев оборонного ведомства России.

    «Инженерные подразделения САР продолжали выполнять задачи по разминированию местности и объектов в Айн-Хусейн-Шемадия, Тель-Биса, Насири-Харабеси провинции Хомс», — следует из опубликованного в социальной сети Facebook документа.

    Отмечается, что в общей сложности было разминировано два гектара территории, в том числе восемь зданий и 500 метров дорог.

    В Минобороны уточнили, что на территории провинции были найдено и нейтрализовано 40 взрывоопасных предметов, в том числе 15 кустарных взрывных устройств.

    Согласно информации Центра, всего в провинции Хомс разминировано 178,8 гектара территории, 540 зданий, а также 19,3 километра трасс.

    Ранее сообщалось, что МЧС России готово приступить к разминированию в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Дана Балан
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