Альфа и омега цифровой гигиены: Роскомнадзор дает советы по защите данных от нежелательной индексации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обнародовала серию практических советов, рассказав, как защитить документы Google Docs с персональными данными от утечек в поисковую выдачу. Ранее появилась информация, что документы Google Docs вновь попали в выдачу, выдаваемую по запросу такими поисковыми системами, как «Яндекс».

В связи с этим РКН дал несколько советов для того, чтобы обезопасить свои документы; эксперт высоко оценил данные рекомендации.

Простые правила цифровой гигиены от Роскомнадзора

Первое. Лучше избегать создания гиперссылок на документ и пересылки их по почте или в мессенджере. Это небезопасно, поскольку ссылка на этот документ является открытой, а это значит, что она может попасть в выдачу поисковика.

Второе. Следует отключить доступ по ссылке, отдавая предпочтение более безопасному доступу — только по приглашению и только тем, кто заслуживает доверия.

Третье. Стоит ограничить возможности редактирования документа, поставив в расширенных настройках галочку на пункт «Запретить редакторам добавлять пользователей и изменять настройки доступа» и сохранив эти изменения в настройках.

Советы Роскомндзора являются базовыми правилами цифровой гигиены, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей заведующий кафедрой Российского экономического университета политолог Андрей Кошкин.

«Сегодня вопрос о цифровой безопасности стоит очень остро, — отметил эксперт. — На нас идет информационный вал вновь открывающихся возможностей Интернета, которые мы пока еще даже не в состоянии до конца переварить. Поэтому так важно уделить особое внимание профилактической работе, касающейся вопросов безопасности. Вообще, на мой взгляд, безопасность нужно ставить и во главу угла во всех сферах и в цифровой сфере в частности».

Как отметил Кошкин, в связи с этим деятельность РКН очень важна, эта служба помогает россиянам уберечь свои персональные данные и конфиденциальную информацию.

«Рекомендации, которые дает сегодня Роскомнадзор, являются альфой и омегой безопасности. Если в начале эры полной цифровизации нашей жизни мы не впитаем элементарные правила личной цифровой гигиены, то мы так и не научимся хранить наши секреты и компетентно реагировать на вызовы, возникающие при взаимоотношениях с внешней цифровой средой», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что документы Google Docs c личными данными пользователей попали в выдачу поисковика «Яндекс».