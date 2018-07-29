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Черный пиар и подкуп агентов ЦРУ: СМИ рассказали, как Катар получил право принимать ЧМ-2022
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    Черный пиар и подкуп агентов ЦРУ: СМИ рассказали, как Катар получил право принимать ЧМ-2022

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    Черный пиар и подкуп агентов ЦРУ: СМИ рассказали, как Катар получил право принимать ЧМ-2022

    Москва, 29 июля. Катар получил право принять чемпионат мира по футболу в 2018 году якобы с помощью «грязных приемов», заявляет британское издание Sunday Times.

    Статью газеты анонсировал в Twitter журналист Нил Хендерсон. В материале организаторов мундиаля обвинили в подкупе и черном пиаре, с помощью которого Катар якобы боролся со своими соперниками за право провести ЧМ-2022 — США, Кореей, Японией и Австралией.

    Как говорится в статье, Катар подкупил экс-агентов ЦРУ и нанял PR-фирмы, чтобы создать впечатление, что у соперников нет поддержки и шансов на победу.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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