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Эксперты рассказали, как предотвратить кражу iPhone
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    Эксперты рассказали, как предотвратить кражу iPhone

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    Эксперты рассказали, как предотвратить кражу iPhone

    Москва, 29 июля. Эксперты рассказали, как защитить iPhone от мошенников. Чтобы сделать кражу гаджета менее вероятной, по их мнению, нужно всего лишь снизить его привлекательность для потенциальных похитителей.

    Во-первых, уверены специалисты, полезным может оказаться использование заменяющей SIM-карту Apple Sim, ее, впрочем, компании Apple еще нужно доработать. Во-вторых, пригодятся технологии FaceID или TouchID, которые заметно осложнят злоумышленнику процесс разблокировки смартфона.

    Сделать же кражу iPhone совершенно бессмысленной поможет использование продвинутых настроек безопасности, в том числе выставление запасного протокола активации ряда модулей. 

    Таким образом, специалисты пришли к выводу, что предотвратить кражу iPhone помогут простые шаги, о которых позаботились в Apple. Внимательно разобравшись с возможностями смартфона, можно сделать его похищение бессмысленным, ведь мошенники просто не смогут на нем заработать. 

    Эксперты рассказали, как предотвратить кражу iPhone

    Автор: Федор Веснин
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