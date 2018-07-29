Шварценеггер эффектно раздавил девятиметровый лимузин личным танком

Москва, 29 июля. Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер раздавил на личном танке девятиметровый лимузин. Эффектное видео было опубликовано в Сети телеканалом CNBS.

Съемки происходили на шоу «Make it» с Джеем Лено. «Терминатор» управлял личным танком M47 Patton II весом около 50 тонн, созданном во время войны КНДР и Южной Кореи, как утверждает Шварценеггер. По его словам, он управлял таким же танком, когда проходил службу в австрийской армии.

Вместе с актером в танке находился и Лено. Боевая машина с легкостью наехала на лимузин и раздавила его, сообщает Ura.ru. «Я словно в видеоигре», — прокомментировал он поездку.