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Весь мир
Шварценеггер эффектно раздавил девятиметровый лимузин личным танком
Весь мир
Шварценеггер эффектно раздавил девятиметровый лимузин личным танком
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    Шварценеггер эффектно раздавил девятиметровый лимузин личным танком

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    Шварценеггер эффектно раздавил девятиметровый лимузин личным танком

    Москва, 29 июля. Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер раздавил на личном танке девятиметровый лимузин. Эффектное видео было опубликовано в Сети телеканалом CNBS.

    Съемки происходили на шоу «Make it» с Джеем Лено. «Терминатор» управлял личным танком M47 Patton II весом около 50 тонн, созданном во время войны КНДР и Южной Кореи, как утверждает Шварценеггер. По его словам, он управлял таким же танком, когда проходил службу в австрийской армии.

    Вместе с актером в танке находился и Лено. Боевая машина с легкостью наехала на лимузин и раздавила его, сообщает Ura.ru. «Я словно в видеоигре», — прокомментировал он поездку.

    Автор: Катерина Михайлиди
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