Путин: В России продолжат укреплять, развивать и оснащать ВМФ

Санкт-Петербург, 29 июля. Реализация мер по укреплению и развитию Военно-морского флота России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе торжественного приема по случаю Дня Военно-морского флота глава России отметил проводимые меры по повышению оснащенности ВМФ и оценил вклад военных моряков в обеспечение безопасности государства.

«Высокая боеготовность и эффективность Военно-морских сил — важнейшая составляющая обеспечения боеспособности страны, ее безопасности, граждан нашего государства», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что данная профессия всегда была заслужено почетной и уважаемой в обществе. Путин напомнил о тяжести и ответственности морской службы на благо Отечества.

Напомним, на территории России 29 июля традиционно отмечается День Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад в честь праздника, в ходе которого российский лидер поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они «высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота».