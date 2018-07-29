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Путин: В России продолжат укреплять, развивать и оснащать ВМФ
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    Путин: В России продолжат укреплять, развивать и оснащать ВМФ

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    Путин: В России продолжат укреплять, развивать и оснащать ВМФ

    Санкт-Петербург, 29 июля. Реализация мер по укреплению и развитию Военно-морского флота России будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

    В ходе торжественного приема по случаю Дня Военно-морского флота глава России отметил проводимые меры по повышению оснащенности ВМФ и оценил вклад военных моряков в обеспечение безопасности государства.

    «Высокая боеготовность и эффективность Военно-морских сил — важнейшая составляющая обеспечения боеспособности страны, ее безопасности, граждан нашего государства», — сказал президент.

    Российский лидер подчеркнул, что данная профессия всегда была заслужено почетной и уважаемой в обществе. Путин напомнил о тяжести и ответственности морской службы на благо Отечества.

    Напомним, на территории России 29 июля традиционно отмечается День Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад в честь праздника, в ходе которого российский лидер поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они «высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота».

    Автор: Екатерина Кухарева
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