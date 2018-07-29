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Путин: ВМФ России получит 26 новых кораблей, 4 из них оснастят «Калибрами»
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    Путин: ВМФ России получит 26 новых кораблей, 4 из них оснастят «Калибрами»

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    Путин: ВМФ России получит 26 новых кораблей, 4 из них оснастят «Калибрами»

    Санкт-Петербург, 29 июля. Военно-морской флот (ВМФ) России к окончанию текущего года пополнится 26 новыми кораблями, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом «Калибр». Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии по случаю Дня ВМФ.

    Российский лидер сообщил, что в общей сложности за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов.

    Путин напомнил, что в нынешнем году флот уже пополнился четырьмя кораблями, одним противодиверсионным катером и тремя суднами обеспечения.

    «Хорошие темпы перевооружения и модернизации — это большая заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу», — обратил внимание глава РФ.

    Путин также отметил, что в соответствии с самыми новыми требованиями укрепляется и развивается и инфраструктура флота. Он заверил, что меры по укреплению и развитию ВМФ России будут продолжены в дальнейшем.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин поприветствовал и поблагодарил моряков ВМФ России.

    Автор: Дана Балан
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