Путин: ВМФ России получит 26 новых кораблей, 4 из них оснастят «Калибрами»

Санкт-Петербург, 29 июля. Военно-морской флот (ВМФ) России к окончанию текущего года пополнится 26 новыми кораблями, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом «Калибр». Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин во время торжественной церемонии по случаю Дня ВМФ.

Российский лидер сообщил, что в общей сложности за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов.

Путин напомнил, что в нынешнем году флот уже пополнился четырьмя кораблями, одним противодиверсионным катером и тремя суднами обеспечения.

«Хорошие темпы перевооружения и модернизации — это большая заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу», — обратил внимание глава РФ.

Путин также отметил, что в соответствии с самыми новыми требованиями укрепляется и развивается и инфраструктура флота. Он заверил, что меры по укреплению и развитию ВМФ России будут продолжены в дальнейшем.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поприветствовал и поблагодарил моряков ВМФ России.