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Путин предложил тост за славу и мощь Военно-морского флота России
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    Путин предложил тост за славу и мощь Военно-морского флота России

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    Путин предложил тост за славу и мощь Военно-морского флота России

    Санкт-Петербург, 29 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечение потребностей Военно-морского флота России должно быть одним из двигателей технологического прорыва.

    В своем выступлении на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ глава государства напомнил, что ВМС всегда в числе первых осваивали достижения науки и техники, инженерной и конструкторской мысли. Именно эта сфера должна стать одним главных двигателей технологического прорыва, который предстоит совершить российский специалистам, а за этим, уверен президент, «непременно последует переток прорывных знаний в гражданскую сферу».

    Напомнил он и о великой истории отечественного флота, выдающихся свершениях предшественников нынешних военных моряков и доблести ветеранов.

    «Желаю нынешнему поколению военных моряков достойно продолжать эту великую историю», — заключил глава государства, предложив тост за Военно-морской флот, его славу и мощь.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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