Путин осмотрел новый корпус Нахимовского военно-морского училища в Петербурге    

Санкт-Петербург, 29 июля. Президент России Владимир Путин, который в воскресенье участвует в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге, осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища.

Учебные классы и другие помещения училища главе государства показал контр-адмирал Анатолий Минаков.

«В этом заведении хочется учить и хочется учиться», — сказал начальник Нахимовского училища.

Президент Путин пообщался с преподавателями, которые отметили, что современное оборудование, появившееся в училище, открывает новые возможности для обучения курсантов.

Кроме того, российский лидер подписал картину, на которой изображено Нахимовское училище.

«Поздравляю всех нахимовцев с выбором жизненного пути», — оставил надпись глава государства.

После посещения нового корпуса Нахимовского училища президент Путин поднялся на крейсер «Аврора». Напомним, на Дворцовой площади Петербурга в настоящее время проходит концерт в честь Дня ВМФ, завершит программу праздника салют.