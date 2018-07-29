Путин осмотрел новый корпус Нахимовского военно-морского училища в Петербурге
Санкт-Петербург, 29 июля. Президент России Владимир Путин, который в воскресенье участвует в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге, осмотрел здание нового корпуса Нахимовского военно-морского училища.
Учебные классы и другие помещения училища главе государства показал контр-адмирал Анатолий Минаков.
«В этом заведении хочется учить и хочется учиться», — сказал начальник Нахимовского училища.
Президент Путин пообщался с преподавателями, которые отметили, что современное оборудование, появившееся в училище, открывает новые возможности для обучения курсантов.
Кроме того, российский лидер подписал картину, на которой изображено Нахимовское училище.
«Поздравляю всех нахимовцев с выбором жизненного пути», — оставил надпись глава государства.
После посещения нового корпуса Нахимовского училища президент Путин поднялся на крейсер «Аврора». Напомним, на Дворцовой площади Петербурга в настоящее время проходит концерт в честь Дня ВМФ, завершит программу праздника салют.