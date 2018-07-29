Сирия, 29 июля. Неизвестные застрелили боевика, урегулировавшего свой правовой статус с властями САР, севернее Даръа. Курды заявили об убийстве 11 боевиков ССА** в Африне. В результате обстрела «Ан-Нусры»*** в Хаме погиб ребенок, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили взрыв на складе боеприпасов в северной части Даръа; провели боевые вылеты на востоке провинции Эс-Сувейда.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве трех боевиков на трассе Маарет Ан-Нуман — Хан Шейхун в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: обезвредила бомбу в городе Идлиб; обстреляла населенный пункт Бридидж северо-западнее Хамы, погиб ребенок.

Курды: взяли на себя ответственность за убийство 11 протурецких боевиков ССА в Африне 26-27 июля.

Провинция Дамаск

Власти Сирии продолжают заниматься улучшением гуманитарной ситуации на территории Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска. Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что в населенном пункте Дума открылась новая поликлиника по оказанию терапевтических медицинских услуг, которая также предлагает бесплатную консультацию для женщин и младенцев. Напомним, территории оазиса перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в апреле, город Дума был зачищен от боевиков в последнюю очередь. Напомним, джихадисты террористической группировки «Джейш Аль-Ислам»***** долгое время отказывались покидать занимаемые территории, однако, в конце концов, противникам удалось достичь мирного урегулирования конфликта при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

Официальный Twitter-канал Отрядов народной самообороны (YPG) (DefenseUnits) заявляет о том, что члены группировки несут ответственность за убийство 11 протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) в кантоне Африн. Курды утверждают, что уничтожили радикалов ССА в период с 26 по 27 июля. Ранее курдские отряды неоднократно сообщали о своей подпольной деятельности в районах, оккупированных исламистами вооруженной оппозиции. Несмотря на регулярные спецоперации «свободной армии», направленные на поимку курдских радикалов, преуспеть на данном направлении боевикам не удается. Напомним, силы формирования YPG и подконтрольных ему организаций приступили к организации взрывов и нападений на позиции ССА после потери Африна.

Провинция Даръа

Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в населенном пункте Джибаб в северной части провинции, передает в сети Twitter военный источник (Omar_Hariri_Dr). Что послужило причиной произошедшего, пока неизвестно. Отмечается, что Джибаб находился под контролем Сирийской арабской армии (САА) еще до начала операции «Базальт», что говорит о низкой вероятности подпольной вылазки боевиков на данных территориях.

Тем временем Telegram-канал (nors2017) передает, что неизвестные застрелили одного из бывших исламистов в городе Инхиль севернее Даръа. Известно, что ранее радикал пожелал урегулировать свой правовой статус, и, пройдя проверку на причастность к военным преступлениям, вернулся к мирной жизни. Напомним, Инхиль был освобожден правительственными подразделениями в середине месяца.

Провинция Идлиб

В административном центре региона было обнаружено самодельное взрывное устройство, заложенное неподалеку от здания администрации, передает новостной портал Damascus Now. Боевикам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» удалось его обезвредить. Между тем очередное нападение неизвестных произошло в южной части провинции на трассе Маарет Ан-Нуман — Хан Шейхун. По информации интернет-портала Jisr TV, как минимум три исламиста были убиты в результате вооруженного налета. Оппозиционные источники полагают, что в обоих случаях вылазки были совершены членами «спящих ячеек» «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность в регионе. Напомним, джихадисты ИГ1 бежали на территорию Идлиба, потерпев поражение в борьбе с правительственными войсками в районе Акербата в провинции Хама. Несмотря на то, что в феврале антиправительственные группировки заявляли об уничтожении ИГИЛ1, террористы до сих пор рассредоточены по всему региону.

Провинция Хама

Боевики незаконных вооруженных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Изза» продолжают проводить обстрелы территорий, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА). Twitter-канал (SyriawatanNews) передает, что в результате ударов исламистов по населенному пункту Бридидж к северо-западу от административного центра провинции погиб ребенок. Таким образом, джихадисты провоцируют ответные боевые действия со стороны правительственных сил. Артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по укреплениям вооруженной оппозиции недалеко от линии соприкосновения сил противников. Данные об уроне, нанесенном радикалам, пока выясняются.

Провинция Эс-Сувейда

Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что ВВС Сирии активизировали воздушные атаки укрытий террористов «Исламского государства» в провинции Эс-Сувейда. Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по расположениям боевиков в районе города Аль-Кара в восточной части региона. Данную информацию также подтверждает Twitter-канал (SyriawatanNews). Напомним, на этой неделе боевики террористической группировки, скрывающиеся в пустынных районах провинции, возобновили вылазки на ранее освобожденных САА территориях, что привело к многочисленным жертвам со стороны мирного населения. Напомним, теракт, проведенный смертником ИГ в административном центре региона 25 июля, а также последующие столкновения стали причиной гибели более 200 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)