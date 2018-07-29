Разведка ДНР выяснила, что обстрел Саханки в Донбассе велся нацбатом «Азов»

Донецк, 29 июля. Обстрел населенного пункта Саханка, в результате которого сгорел жилой дом, велся не морскими пехотинцами, а националистическим батальоном «Азов», сообщил официальный представитель управления Народной милиции Донецкой народной республики.

По данным разведки ДНР, вечером 27 июля грузовик с 120-миллиметровым минометом, расчетом и подразделением охраны «Азова» произвел обстрел шестью минами по поселку Саханка. Затем нацгвардейцы направились к месту дислокации в зоне ответственности 36-ой отдельной бригады морской пехоты.

Командование морских пехотинцев начало расследование по данному инциденту с целью задержания виновных в обстреле. В то же время представитель ДНР отметил, что поведение нацистов связано с «необходимостью демонстрации поддержки выполнения приказа командующего «ООС» Сергея Наева о разоружении и выводе из зоны боевых действий националистических подразделений».

В ДНР отметили, что обострение отношений между бандформированиями и «оккупационными силами Наева» в Донбассе могут привести к новым обстрелам территорий и заявлением нацистов, что конфликт на юго-востоке Украины может быть решен исключительно силовым путем.

Напомним, ситуация в Донбассе продолжает накаляться: киевские силовики нарушают минские соглашения, обстреливая территорию ДНР и ЛНР из тяжелого вооружения, и неоднократно предпринимали попытки прорвать линию фронта. Власти Украины продолжают добиваться возможности введения на территорию Донбасса миротворцев ООН.

Стоит отметить, что это не первый обстрел поселка Саханка. В ночь с 22 на 23 июня украинские военные предприняли очередную попытку улучшить свои позиции на южных рубежах ДНР.