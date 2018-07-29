Сирия и Афганистан — пункты базирования сил США: уйдут ли американцы из региона, как обещает Трамп

Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что в столице Катара прошли прямые переговоры между представителем администрации Соединенных Штатов и главарями группировки «Талибан»1 (деятельность запрещена в РФ). Некоторые эксперты полагают, что одной из ключевых тем встречи стал возможный вывод войск США из Афганистана. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении свернуть военное присутствие Соединенных Штатов в Афганистане и Сирии, однако каких-то значительных шагов в этом направлении Вашингтоном так и не было сделано.

Между тем в ходе встречи в Дохе первый заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Центральной и Южной Азии Элис Уэллс обсудила с талибами не только возможности разрешения военного конфликта в Афганистане, как уверяют западные СМИ, но и условия выхода американских военных из страны, считает ряд экспертов.

Разговоры о возможном завершении кампании Соединенных Штатов в Сирии тоже в последнее время звучат нередко. Тем не менее Вашингтон продолжает параллельно расширять свою военную инфраструктуру в арабской республике. Сейчас, однако, ввиду постепенного выстраивания диалога между Дамаском и подконтрольными США курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) появились значительные основания для действительного ухода американцев из САР.

Но, конечно, все не так просто, подчеркнул в комментарии для ФАН независимый журналист и политолог Александр Асафов. Он считает, что если бы американский лидер мог принимать такие решения самостоятельно, то эти планы по выводу сил США, скорее всего, действительно были бы реализованы. Тем не менее это не так. На самом же деле внутри Штатов существует серьезный раскол, который, в частности, объясняет частые расхождения в словах и действиях Вашингтона.

«Трамп хотел бы действовать согласно своим заявлениям, но фактически он не имеет всей полноты полномочий, чтобы предпринимать такие решения. Как бы ему не казалось, ему приходится учитывать интересы различных групп внутри как политического, так и военного истеблишмента Соединенных Штатов. Поэтому то стратегическое направление, которое он обозначил в рамках предвыборной кампании, возможно, и остается, однако единовременно «переключить рубильник» и тем самым вывести всех своих военных с Ближнего Востока Трамп не может. Есть ведь еще интересы и Пентагона, и представителей военной промышленности, и многочисленных разведсообществ», — заметил эксперт.

Таким образом, по его мнению, ожидать сворачивания операций США в Сирии и Афганистане в ближайшее время не стоит. Сейчас американский президент не находит поддержки представителей многих структур в Штатах, и, кроме того, сам Трамп в настоящее время в большей степени озабочен другими проблемами.

«Он хотел бы наконец уйти с Ближнего Востока, поскольку помимо политических преференций с точки зрения контроля над различными регионами земного шара, это несет и существенные издержки. Однако я не думаю, что сейчас американский президент способен на это. Он отвлечен, в частности, на внутренний конфликт, параллельно готовится к выборам своих сторонников в Конгресс осенью. Также Трамп уже начал подготовку к своей президентской кампании в 2020-м году», — добавил политолог.

Помимо того, что Штаты не способны договориться с другими участниками сирийского конфликта, американцы не могут договориться и между собой. Выведение войск из САР и Афганистана было бы крайне серьезным решением, которое в корне изменило бы ситуацию в международной политике, однако для этого слишком много должно совпасть.

«Реализация этих планов в ближайшем будущем маловероятна, так как слишком много элементов должны одновременно сложиться в одну картину внутри одного только истеблишмента США. То есть мы еще даже не говорим об обсуждении этого вопроса с региональными союзниками, прежде всего — с Израилем. Поэтому пока что путем переговоров с талибами или с кем-то еще вывод американских сил с Ближнего и Среднего Востока едва ли возможен», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.