Сирия: военно-морской парад в честь дня ВМФ России прошел в Тартусе

Тартус, 29 июля. Военный парад кораблей и судов, входящих в состав оперативного соединения Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ) в Средиземном море, прошел в воскресенье в сирийском порту «Тартус» в честь Дня ВМФ. Об этом сообщили журналистам в оборонном ведомстве РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в параде участвовали дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», судно специального назначения «Кильдин», морской тральщик «Турбинист», а также малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Град Свияжск».

Кроме того, в небе над Средиземным морем пролетели самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), в том числе бомбардировщики Су-24М, Су-34 и истребители Су-35С, которые базируются на авиационной базе «Хмеймим», передает ТАСС.

Отмечается, что на борту сторожевого корабля «Сметливый» прошла торжественная церемония награждения моряков наградами.

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипажи кораблей при выполнении задач в Сирии продемонстрировали прекрасные результаты в боевой подготовке.

Впервые парад кораблей в сирийском Тартусе прошел 30 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость перед началом военно-морского парада в Северной столице.