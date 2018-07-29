«Погоня за хайпом»: в КПРФ раскритиковали сторонников Навального за позицию по пенсионной реформе
Москва, 29 июля. Официальный сайт московского отделения партии КПРФ опубликовал заметку депутата муниципального округа Якиманка Виталия Мальцева, резко раскритиковавшего сторонников блогера Алексей Навального за позицию по изменению пенсионного законодательства в России.
Мальцев отметил, что раньше сторонники Навального выступали за повышение пенсионного возраста, однако теперь резко поменяли отношение к данному вопросу.
«Необходимость повышения пенсионного возраста отмечалась также в двух редакциях программ партии Алексея Навального», — напомнили в КПРФ.
Депутат Мальцев назвал сторонников Навального «ублюдками». Он отметил, что блогер поддержал митинг против изменения пенсионного законодательства, организованной Либертарианской партией России, в то время как сама ЛПР всегда выступала за полную ликвидацию пенсионной системы.
Мальцев не сомневается, что сторонники Навального камуфлируют предыдущие убеждения в погоне за «минутным хайпом».
Напомним, в ряде городов России накануне состоялись митинги против повышения пенсионного возраста в России. В Москве акцию, организованную КПРФ, посетили около 6,5 тысячи человек.
Отметим, 19 июля Госдума России в первом чтении рассмотрела законопроект об изменениях в пенсионной системе. Проект реформы предусматривает постепенное увеличение сроков выхода россиян на пенсию. Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Первое чтение законопроекта было направлено на уточнение базисных норм, содержательную часть документа будут рассматривать во втором чтении, которое пройдет в рамках осенней сессии.
Изменение законодательства призвано повысить качество жизни российских пенсионеров. В министерстве финансов России отметили, что реформа позволит уже через шесть лет увеличить выплаты пенсионерам на 35%.