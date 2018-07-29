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Астролог рассказал, какое влияние «кровавая луна» может оказать на человечество
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    Астролог рассказал, какое влияние «кровавая луна» может оказать на человечество

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    Астролог рассказал, какое влияние «кровавая луна» может оказать на человечество

    Санкт-Петербург, 29 июля. Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке поможет политикам в принятии судьбоносных решений, считает астролог Павсекакий Богданов, объяснив, какое влияние «кровавая луна» может оказать на человечество.

    По его словам, те явления, которые специалисты сейчас наблюдают в космосе, являются предвестниками глобальных перемен.

    «И, как правило, эти перемены — негативные. Это глобальные войны, это непредсказуемые стихийные бедствия, авиакатастрофы серьезные, — отметил он в интервью Пятому каналу.

    На вопрос о том, может ли речь идти о Третьей мировой войне, астролог заявил, что ее жителям Земли ждать поздно: «В этом состоянии мир живет уже 10 лет». Напомнил он и о встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

    «Третьей мировой войне, которая идет уже 10 лет, осталось порядка семи лет, и ни Путин, ни Трамп не положат точку этому противостоянию», — убежден Богданов.

    По мнению астролога, «Третья мировая война уже пошла на закат», ее пик пришелся на 2014–2015

    «Осталось семь лет, все. Поэтому ждать чего-то положительного, конечно, нет, не стоит. Ждать чего-то отрицательного — а куда хуже? И так все накалено. Но ни одна из сверхдержав не применит ядерного оружия и тому подобного», — заверил он.

    Специалист полагает, что после «резкого спада мировых экономик», каждая страна будет заниматься решением внутренних проблем.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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