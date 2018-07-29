Шесть новых кораблей войдут в состав ЧФ России к концу 2018 года

Севастополь, 29 июля. Состав Черноморского флота России до конца 2018 года пополнят шесть новых кораблей. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев.

Он отметил, что в состав Черноморского флота войдут новые малые ракетные корабли, катера и другая техника.

«До конца года мы примем еще шесть кораблей различных типов», — рассказал вице-адмирал журналистам.

По его словам, три корабля уже вошли в течение года в состав флота. Часть из них, например, фрегат «Адмирал Макаров», принял участие в главном военно-морском параде в Северной столице.

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился военно-морской парад в честь ВМФ России. Корреспондент Федерального агентства новостей передавал информацию с места событий о завершении парада авиацией Военно-морского флота России и Западного военного округа. Шестерка штурмовиков Су-25 «Грач» в финале мероприятия раскрасила небо над городом в цвета российского триколора.

Ранее украинский вице-адмирал удивился скорости развития ЧФ России, отметив, что РФ, в отличие от украинской стороны, четко расставляет приоритеты и развивает военно-морской флот.