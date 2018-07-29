Первый в мире отель без персонала открылся в Китае

Пекин, 29 июля. Автоматизированный отель Smart LYZ без персонала начал работу в китайском городе Чэнду. Об этом пишет издание Economical Times.

Отмечается, что гостей встречает робот, использующий систему идентификации лиц, он же помогает зарегистрироваться в гостинице.

По данным газеты, в китайском отеле нет охранников — автоматические двери пропускают лишь постояльцев.

Дополнительными услугами, среди которых заказ еды, такси или стирка, можно воспользоваться при помощи специального приложения.

Однако на случай экстренных ситуаций в отеле сохранили возможность связи с людьми, пишет «Ридус».

Ожидается, что к концу текущего года планируется возвести полсотни таких отелей.