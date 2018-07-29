Кого не коснется повышение пенсионного возраста: закон предусматривает льготы для большого количества россиян

В конце июля в некоторых российских городах состоялись разрешенные акции против проведения в России реформы по совершенствованию пенсионной системы. Напомним, соответствующий законопроект в первом предварительном чтении был рассмотрен 19 июля в Госдуме. Несмотря на подогреваемое соцсетями и некоторыми СМИ якобы «массовое» недовольство предложенными изменениями, которые предусматривают в том постепенное, растянутое более чем на десятилетие увеличение возраста выхода на пенсию, акции не носили массового характера. При этом сами участники, как выяснило Федеральное агентство новостей, не имеют сколько-нибудь внятного представления, против чего именно они митингуют.

Самым многолюдным (6,5 тысяч участников) стал митинг в Москве на площади Сахарова, на который, как заметили корреспонденты ФАН, людей свозили автобусами.

Накануне митинга корреспондент ФАН разговорился с представителем КПРФ, раздававшим агитационные материалы и листовки с приглашением принять участие в акции. Крепкий седовласый мужчина, судя по всему, сам давно уже в пенсионном возрасте, вручил репортеру две листовки, заявив, что дает «комсомольское задание» раздать их потенциальным участникам. Однако из разговора с агитатором выяснилось, что он весьма слабо знаком с предварительным содержанием предстоящей реформы.

Так, например, для него было большим открытием, что повышение пенсионного возраста не затронет льготные категории граждан, а это значительное количество россиян.

Как отмечается в проекте закона, повышение пенсионного возраста не затронет следующие категории граждан: это шахтеры и вообще сотрудники предприятий, занятые на вредных работах; ликвидаторы техногенных аварий, сопряженных с вредными выбросами, в первую очередь чернобыльцы.

Также смогут выходить на пенсию по старым правилам матери, родившие пять и более детей, инвалиды по зрению и другие категории льготных граждан. Для них сохранится возможность выходить на пенсию досрочно.

Но проблема даже не в том, что собеседник ФАН ничего этого не знал, главное — причин митинговать пока вообще нет, закон еще только рассматривается, как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, с учетом мнений регионов, представителей бизнеса, профсоюзов, экспертного сообщества. Все нюансы будут учтены ко второму чтению, отметил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в комментарии ФАН отметил, что повышение пенсионного возраста не коснется значительной части льготников, а некоторым категориям граждан, занятым на вредных работах, этот возраст можно будет тем или иным путем понизить, создав возможности для досрочного выхода на пенсию.

«Я неоднократно высказывался на тему повышения пенсионного возраста, — отметил Онищенко. — Да, делать это придется, но это не коснется целого ряда профессий. Как, для кого, и в какой форме будут сохраняться льготы, будем думать, будем решать, учитывая все мнения».

Но в любом случае ни референдумами, ни митингами такие вопросы не решаются, подчеркнул парламентарий.

«Закон рассмотрен только в первом чтении, и сейчас фактически только-только появилась юридическая возможность над ним работать. Ни референдумами, ни митингами такие решения не принимаются», — подчеркнул он.

Ранее правительство предложило поэтапно — в течение десяти лет для мужчин и 14 лет для женщин — повысить в России пенсионный возраст, доведя его до 65 лет для мужчин и до 63-х для женщин.