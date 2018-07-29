Антирейтинг Макрона установил новый рекорд

Париж, 29 июля. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона установил антирекорд на фоне скандального «дела Беналла». В прошлый раз антирекорд был установлен в июне и августе минувшего года.

Речь идет об инциденте с избиением манифестанта охранником французского лидера Александром Беналла.

После он был уволен из Елисейского дворца. СМИ распространяли слухи о том, что Беналла якобы был любовником Макрона, владел ядерными кодами и большими доходами. Однако сам Макрон на минувшей неделе на встрече с французскими депутатами опроверг эти сообщения.

О рекордно низком рейтинге популярности Макрона сообщило издание Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса Французского института изучения общественного мнения (IFOP). Согласно результатам исследования, работу Макрона на посту главы государства одобряют только 39% граждан Франции, летом 2017-го он падал до 40%, пишет «Газета.ру».

В этом году 61% французов заявили о «полном недовольстве» деятельностью политика. Отмечается, что больше всего критиков среди сторонников «Демократического движения», «Республиканцев» и Соцпартии.