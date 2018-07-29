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Иран пообещал заставить США побороть «пагубное пристрастие» вводить санкции
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    Иран пообещал заставить США побороть «пагубное пристрастие» вводить санкции

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    Иран пообещал заставить США побороть «пагубное пристрастие» вводить санкции

    Тегеран, 29 июля. Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты слишком «пристрастились» к введению санкций и должны побороть «пагубную привычку».

    Министр отметил, что Ирану хватит сил для того, чтобы показать США, насколько опасна санкционная политика для мирового сообщества.

    «Мы считаем, что мир пришел к выводу, что США должны побороть свою зависимость от санкций», — подчеркнул политик.

    Он добавил, что Европе необходимо сделать выбор: поддерживать свои страны и придерживаться поставленным целям или следовать за Западом и главой США Дональдом Трампом, что «несколько противоречит европейским интересам», передает информационное агентство ISNA.

    «Конечно, я не думаю, что мы можем создать конфликт между США и Европой. Однако между ними существует пробел, который мы должны использовать», — заключил Зариф.

    Иран пообещал заставить США побороть «пагубное пристрастие» вводить санкции

    Напомним, 8 мая американский лидер объявил о выходе США из ядерной сделки. Трамп сообщил также о восстановлении всех санкций против Ирана и стран, которые ведут с ним общий бизнес. Впоследствии стало известно, что Вашингтон планирует начать кампанию максимального экономического и дипломатического давления на Иран, которая будет состоять из нескольких этапов.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о возможном ударе США о Ирану, который станет, по мнению экспертов, «настоящим безумием».

    Автор: Екатерина Кухарева
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