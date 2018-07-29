Индия планирует купить у США системы ПВО для защиты Нью-Дели

Нью-Дели, 29 июля. Индия планирует приобрести у Соединенных Штатов системы NASAMS II, чтобы укрепить силы противовоздушной обороны (ПВО) столицы государства. Об этом пишет издание Times of India.

Согласно информации газеты, глава министерства обороны Индии Нирмала Ситараман уже признал такое приобретение необходимым, а также установил потолок для такой покупки — 1 млрд долларов.

Ожидается, что система NASAMS II будет защищать город от лайнеров, крылатых ракет и дронов, а также от вероятных террористических атак.

Издание отмечает, что предназначенные для защиты от нападения с воздуха системы ПВО уже есть у Вашингтона и в нескольких израильских городах.

Напомним, в середине этого месяца сообщалось, что в Североатлантическом альянсе признали недостаточность ПВО государств Балтии. Так, литовские власти не могут приобрести ракеты большой дальности, которые способны ликвидировать самолеты или баллистические ракеты, хотя в ее распоряжении имеются вооружения ближней и средней дальности.