Четвертые международные армейские игры открылись в Подмосковье

Москва, 29 июля. В подмосковном парке «Патриот» стартовали Международные армейские игры, которые в 2018 году проходят в семи государствах, в том числе в Иране и КНР.

Военные в ходе мероприятий покажут свое мастерство в 28 конкурсах. Самым зрелищным и любимым участниками считается «Танковый биатлон». В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места проведения конкурса.

Церемонию открытия игр украсили парашютисты из Пскова, выложив в небе эмблему соревнований. Затем подготовленные номера представила каждая из стран-участниц.

Стоит отметить, что мероприятие проходит в четвертый раз. В 2018 году в соревнованиях впервые приняла участие команда из Сирии.

Напомним, грандиозное военно-спортивное событие в прошлом году объединило свыше 4000 военнослужащих из 28 иностранных государств.