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Четвертые международные армейские игры открылись в Подмосковье
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    Четвертые международные армейские игры открылись в Подмосковье

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    Четвертые международные армейские игры открылись в Подмосковье

    Москва, 29 июля. В подмосковном парке «Патриот» стартовали Международные армейские игры, которые в 2018 году проходят в семи государствах, в том числе в Иране и КНР.

    Военные в ходе мероприятий покажут свое мастерство в 28 конкурсах. Самым зрелищным и любимым участниками считается «Танковый биатлон». В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места проведения конкурса.

    Церемонию открытия игр украсили парашютисты из Пскова, выложив в небе эмблему соревнований. Затем подготовленные номера представила каждая из стран-участниц.

    Стоит отметить, что мероприятие проходит в четвертый раз. В 2018 году в соревнованиях впервые приняла участие команда из Сирии.

    Напомним, грандиозное военно-спортивное событие в прошлом году объединило свыше 4000 военнослужащих из 28 иностранных государств.

    Автор: Екатерина Кухарева
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