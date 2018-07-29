«Холодная война приносит барыши»: в Британии объяснили, почему США хотят видеть Россию врагом

Лондон, 29 июля. Президент США Дональд Трамп может делать робкие шаги в сторону укрепления отношений с Россией, однако настоящее примирение Москвы и Вашингтона едва ли возможно, ведь американским элитам нужен внешний противник и огромная прибыль с продажи оружия.

Об этом в статье для Counter Punch пишет британский писатель и журналист Брайан Клафли. По его мнению, наладить контакт США и России будут активно мешать как западные элиты, настроенные на антироссийскую истерию, так и влиятельные представители военно-промышленного комплекса США.

«Ярость и ожесточение никуда не денутся, а пропагандистские кампании продолжат подпитывать вторую холодную войну. Оружейный экспорт приносит огромные барыши, а многое дорогое оборудование должно быть продано европейским странам», — отмечает Клафли.

Он напоминает, что британские СМИ, освещавшие чемпионат мира по футболу в России, делали все возможное, чтобы раскопать хоть какой-то негатив, ровно так же, как это было и во время Олимпиады в Сочи.

При этом они отлично подыгрывают Пентагону и американскому Конгрессу, для которых вторая холодная война — это инструмент обогащения.

Напомним, президенты России и США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые в 2018 году переговоры 16 июля в Хельсинки. В США раскритиковали риторику Трампа на саммите в Хельсинки, главы государств, однако, по всей видимости, могут в недалеком будущем встретиться вновь.